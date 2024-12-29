Дети погибших бойцов СВО из Иркутской области побывали в Артеке

— Приятно видеть счастливые глаза ребят. Они набрались сил, отдохнули и приобрели много новых друзей со всей страны. Очень важно, чтобы дети наших защитников чувствовали поддержку и внимание. Это важно и для военнослужащих — понимание, что о семье, о детях позаботятся, они обеспечены помощью государства, — отметил Игорь Кобзев.