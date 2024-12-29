Дети погибших бойцов СВО из Иркутской области побывали в Артеке

Дети погибших бойцов спецоперации поучаствовали в 14-й смене Международного детского центра «Артек». Известно, что десять юных сибиряков из Иркутска, Ангарска и Усольского района провели около месяца вне дома. Вчера, 28 декабря, школьники уже вернулись на малую родину. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.
— Приятно видеть счастливые глаза ребят. Они набрались сил, отдохнули и приобрели много новых друзей со всей страны. Очень важно, чтобы дети наших защитников чувствовали поддержку и внимание. Это важно и для военнослужащих — понимание, что о семье, о детях позаботятся, они обеспечены помощью государства, — отметил Игорь Кобзев.
Путешествие детям бойцов оплачено за счет средств бюджета Иркутской области по поручению губернатора. А сами путевки предоставило Министерство просвещения РФ госфонду «Защитники Отечества».