Шесть маршрутов изменят схему движения по Воронежу с 31 декабря по 1 января

Так маршрут № 64 («ВГУ — ТРК “Сити-парк Град”) в обратном направлении будет с улицы Плехановской поворачивать на улицу Фридриха Энгельса и далее проследует по Средне-Московской, Пушкинской, Плехановской до остановки “ул. Фр. Энгельса”. В прямом направлении автобусы будут ехать от остановки “ул. Фр. Энгельса” и далее по маршруту.