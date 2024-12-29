Шесть маршрутов изменят схему движения по Воронежу с 31 декабря по 1 января

С 15:00 31 декабря 2024 года до 3:00 1 января 2025 года будет изменена схема движения пяти автобусных маршрутов. Речь идет об участках улично-дорожной сети Воронежа, прилегающим к площади Ленина. Об этом накануне, 28 декабря, сообщила пресс-служба БУ ВО «Регионтранс».
Так маршрут № 64 («ВГУ — ТРК “Сити-парк Град”) в обратном направлении будет с улицы Плехановской поворачивать на улицу Фридриха Энгельса и далее проследует по Средне-Московской, Пушкинской, Плехановской до остановки “ул. Фр. Энгельса”. В прямом направлении автобусы будут ехать от остановки “ул. Фр. Энгельса” и далее по маршруту.
Маршрут № 120а («ж/д вокзал “Воронеж-1” — Аэропорт») в прямом направлении с проспекта Революции свернет на Пушкинскую, а оттуда — на Плехановскую. В обратном направлении — с Плехановской по Кольцовской.
Маршрут № 239 («ВГУ — Александровка») будет курсировать от остановки «Куцыгина», а в обратном направлении — до остановки «Куцыгина».
Маршрут № 312а («Воронеж (Юго-Западный рынок) — Новая Усмань») в прямом направлении улицы Ворошилова будет следовать по Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршруту. В обратном направлении — с проспекта Революции по Пушкинской, 20-летия Октября и далее по маршруту.
Маршруты №№ 366а («Воронеж — Новоподклетное»), 366 В («Воронеж — Ямное — Новоживотинное») в обратном направлении с Плехановской будет следовать по Фридриха Энгельса, Средне-Московской, Пушкинской, Плехановской до остановки «ул. Фр. Энгельса». В прямом направлении — от остановки «ул. Фр. Энгельса» по маршруту.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, новый маршрут в Воронеже соединит ВГУ и ЖК «Грин Парк».