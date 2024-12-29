Мощнейшая вспышка случилась на Солнце 29 декабря 2024 года — что ждать белорусам

Мощнейшая вспышка случилась на Солнце 29 декабря, в воскресенье — что ждать белорусам. Подробности озвучил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
По словам специалиста, вспышка высшего балла Х случилась на Солнце утром 29 декабря. Богачев отметил, что она началась в 10.08, а пик излучения был зарегистрирован в 10.18.
— Взрывная фаза события продолжалась около получаса. Предварительный балл события — X1.1, — подчеркнул ученый.
Вместе с тем он акцентировал внимание на том, что рост солнечной активности фиксируется уже на протяжении недели. Богачев также уточнил, что за указанный период количество вспышек на Солнце увеличилось почти двукратно, однако до уровня Х сила вспышек смогла дойти только сейчас.
— Предварительно, вероятным считается приход к Земле выбросов массы с умеренными магнитными бурями с 31 декабря на 1 января.
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