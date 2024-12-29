Мощнейшая вспышка случилась на Солнце 29 декабря 2024 года — что ждать белорусам

Вместе с тем он акцентировал внимание на том, что рост солнечной активности фиксируется уже на протяжении недели. Богачев также уточнил, что за указанный период количество вспышек на Солнце увеличилось почти двукратно, однако до уровня Х сила вспышек смогла дойти только сейчас.