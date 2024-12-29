«И с флагом, и с гимном будем участвовать». Министр спорта Ковальчук заявил о поэтапном возвращении белорусов в мировой спорт

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук сказал, что решение дать белорусским конькобежцам и фигуристам возможность участвовать в олимпийском отборе, правильное, пишет БелТА.
Министр спорта заявил в эфире телеканала «Беларусь 5», что решение о допуске белорусских конькобежцев и фигуристов к олимпийской квалификации — мудрое и правильное.
— Думаю, поэтапно наступит момент, когда и с флагом, и с гимном будем участвовать, — сказал министр.
Он отметил, что делается все необходимое, чтобы белорусы смогли выступать на международной арене:
— Первые шаги сделаны, мы со своей стороны проводим все необходимое, чтобы наши спортсмены имели возможность выступать на всех международных соревнованиях.
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