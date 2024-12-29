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«И с флагом, и с гимном будем участвовать». Министр спорта Ковальчук заявил о поэтапном возвращении белорусов в мировой спорт

Министр спорта заявил о поэтапном возвращении белорусов в мировой спорт.

Источник: Комсомольская правда

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук сказал, что решение дать белорусским конькобежцам и фигуристам возможность участвовать в олимпийском отборе, правильное, пишет БелТА.

Министр спорта заявил в эфире телеканала «Беларусь 5», что решение о допуске белорусских конькобежцев и фигуристов к олимпийской квалификации — мудрое и правильное.

— Думаю, поэтапно наступит момент, когда и с флагом, и с гимном будем участвовать, — сказал министр.

Он отметил, что делается все необходимое, чтобы белорусы смогли выступать на международной арене:

— Первые шаги сделаны, мы со своей стороны проводим все необходимое, чтобы наши спортсмены имели возможность выступать на всех международных соревнованиях.

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