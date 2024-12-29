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Автовокзал Калининграда изменит режим работы в новогодние праздники

Автовокзал в Калининграде 31 декабря будет функционировать в обычном режиме, а 1 января его часы работы изменятся: с 6:30 до 23:00.

Как сообщает пресс-служба предприятия, со 2 января специалисты вернутся к стандартному графику работы.

Некоторые автостанции также изменят свои часы работы в праздничный период. В Советске 31 декабря автостанция будет открыта с 4:50 до 20:00, а 1 января — с 07:30 до 20:00. С 3 января она снова перейдет на обычный режим.

Аналогичные изменения коснутся автостанции в Черняховске: 31 декабря она будет работать с 05:00 до 21:00, а 1 января — с 06:00 до 21:00. С 2 числа пункт вернется к привычному расписанию.

Кассово-диспетчерский пункт в Гусеве останется без изменений и будет работать с 06:15 до 18:30. Билетные кассы в Краснознаменске, Озерске, Правдинске и Славске будут закрыты с 29 декабря по 8 января.

Получить справочную информацию о движении автобусов можно по телефону 8 (4012) 64−36−35 ежедневно с 08:00 до 20:00 или на сайте ГП КО «Автовокзал».