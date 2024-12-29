Автовокзал Калининграда изменит режим работы в новогодние праздники

Как сообщает пресс-служба предприятия, со 2 января специалисты вернутся к стандартному графику работы.
Некоторые автостанции также изменят свои часы работы в праздничный период. В Советске 31 декабря автостанция будет открыта с 4:50 до 20:00, а 1 января — с 07:30 до 20:00. С 3 января она снова перейдет на обычный режим.
Аналогичные изменения коснутся автостанции в Черняховске: 31 декабря она будет работать с 05:00 до 21:00, а 1 января — с 06:00 до 21:00. С 2 числа пункт вернется к привычному расписанию.
Кассово-диспетчерский пункт в Гусеве останется без изменений и будет работать с 06:15 до 18:30. Билетные кассы в Краснознаменске, Озерске, Правдинске и Славске будут закрыты с 29 декабря по 8 января.
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