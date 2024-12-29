Иран разработал безвизовые девятидневные туры для белорусов

По словам Чрезвычайного и Полномочного посла, с февраля 2024 года будет отменена виза для белорусов, которые приезжают в Иран на срок до 14 дней с туристическими целями. В свою очередь, генеральный директор FARZAD TOURISM Армин Ганбари озвучил подробности девятидневного тура, разработанного специально для белорусов.