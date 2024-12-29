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Иран разработал безвизовые девятидневные туры для белорусов

Иран разработал специальные девятидневные туры для белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Иран разработал безвизовые девятидневные туры для белорусов. Подробности озвучили в пресс-службе Республиканского союза туристической индустрии.

Чрезвычайный и Полномочный посол Ирана в Беларуси Алирез Санеи обратил внимание на то, что две страны развивают сотрудничество во всех сферах. Указываются политика, экономика, промышленность, сельское хозяйство, культуры, производство медицинского оборудования. Вместе с тем он заявил, что туристическая сфера остается наименее развитой.

По словам Чрезвычайного и Полномочного посла, с февраля 2024 года будет отменена виза для белорусов, которые приезжают в Иран на срок до 14 дней с туристическими целями. В свою очередь, генеральный директор FARZAD TOURISM Армин Ганбари озвучил подробности девятидневного тура, разработанного специально для белорусов.

Он отметил, что тур будет проходить по маршруту Тегеран — Кашан — Исфахан — Шираз — Тегеран. Путешествие предусмотрено на вип-автобусах с одним внутренним перелетом.

— Конечно, все достопримечательности увидеть за один раз невозможно, они распределены равномерно по территории всей страны, но мы в эти 9 дней включили по максимуму, — заметил Ганбари.

Он добавил, что в программу вошли около 20 лучших достопримечательностей Ирана, среди которых Дворец Голестан (наследие ЮНЕСКО), Гранд-базар, Национальный музей Ирана, расположенные в Тегеране, а также розовая мечеть в Ширазе, сады Фин в Кашане и ряд других достопримечательностей.

— Туристы смогут насладиться культурой, историей и высоким уровнем сервиса — как эконом, так и премиум, с размещением в 4−5-звездочных гостиницах, — сказал Армин Ганбари.

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