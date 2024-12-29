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В Новосибирске открыли ледовый городок по мотивам произведений Пушкина

Скульптуры появились на Михайловской набережной.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске открыли ледовый городок, скульптуры в котором созданы по мотивам произведений Александра Сергеевича Пушкина. Сказочных персонажей новосибирцы могут увидеть на Михайловской набережной.

Аттракцион начал принимать посетителей 29 декабря в 11 часов утра. Здесь можно встретить горки разной высоты и скульптуры, заставляющие непременно остановиться и начать угадывать, кто на них изображён.

Над ледовыми композициями трудились мастера разных регионов России и Казахстана. Профессионалы преобразили глыбы льда в Бабу Ягу, русалку, что сидит на дубе, могучих богатырей и чарующую Жар-птицу, а также много других персонажей.