В Новосибирске открыли ледовый городок по мотивам произведений Пушкина

В Новосибирске открыли ледовый городок, скульптуры в котором созданы по мотивам произведений Александра Сергеевича Пушкина. Сказочных персонажей новосибирцы могут увидеть на Михайловской набережной.
Аттракцион начал принимать посетителей 29 декабря в 11 часов утра. Здесь можно встретить горки разной высоты и скульптуры, заставляющие непременно остановиться и начать угадывать, кто на них изображён.
Над ледовыми композициями трудились мастера разных регионов России и Казахстана. Профессионалы преобразили глыбы льда в Бабу Ягу, русалку, что сидит на дубе, могучих богатырей и чарующую Жар-птицу, а также много других персонажей.