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В Башкирии предупредили о гололеде

В МЧС Башкирии опубликовали штормовое предупреждение.

Источник: Комсомольская правда

В МЧС Башкирии предупредили, что 30 декабря в регионе ожидается гололед. Соответствующее объявление появилось на сайте ведомства в разделе штормовых предупреждений.

Что касается температуры воздуха, то ночью она составит −8, −13°, при прояснениях −16, −21°, днём будет −5, −10°. На дорогах опустится туман с видимостью 500−1000 метров.

В Уфе спрогнозировали южный ветер со скоростью 3−8 м/с. Температура воздуха ночью составит −8, −10°, днём −6, −8°.

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