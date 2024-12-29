«Получил название Спирографа Скорины в честь белорусского первопечатника Франциска Скорины». Ученые нашли ранее неизвестный науке гриб на окраине Гомеля

Ученые нашли и показали, как выглядит новый гриб, получивший название в честь Скорины. Подробности и фото опубликованы на официальном сайте Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины.
В сообщении сказано, что исследование профессора кафедры биологии Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Андрея Цурикова дало возможность обнаружить новый гриб, ранее неизвестный науке.
«Новый гриб имеет очень небольшие размеры и паразитирует на слоевище лишайника», — отметили в сообщении.
Уточняется, что гриб удалось найти на окраине Гомеля (речь идет про Новобелицкий район) в момент изучения городских лишайников на придорожных деревьях. Указанная работа проводилась совместно с участниками студенческой научно-исследовательской лаборатории «Флора и растительность» кафедры биологии университета.
Ученые показали, как выглядит новый гриб, найденный в Беларуси. Фото: gsu.by.
Сообщается, что для того, чтобы доказать, что это новый, ранее неизвестный вид, понадобилось пять лет кропотливой работы. В том числе речь идет про применение современных молекулярно-генетических методов.
В сообщении также говорится, что новый гриб получил название Спирографа Скорины в честь белорусского первопечатника Франциска Скорины за его заслуги в развитии науки, образования, культуры белорусского народа.
Кстати, редкий северный фиолетовый гриб нашли в Беларуси.
Кроме того, ученый НАН сказал про появление двух новых редких видов съедобных грибов в Беларуси: «Растут на газонах, в городских кварталах».
Тем временем белорусский специалист объяснил «стеклянный» вкус помидоров зимой.