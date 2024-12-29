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Минспорта: Национальный футбольный стадион откроется ко Дню Победы в 2025

Министр спорта Ковальчук сказал, когда откроется Национальный футбольный стадион.

Источник: Комсомольская правда

Минспорта сообщило, что Национальный футбольный стадион откроется ко Дню Победы в 2025 году. Подробности озвучил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, сообщает sport5.by.

— Футбольный стадион официально откроем к празднованию Дня Победы в мае, — подчеркнул Сергей Ковальчук.

Кроме того, он обратил внимание на то, что Национальный футбольный стадион, расположенный на улице Ванеева, уже практически готов.

Ранее министр спорта Ковальчук заявил о поэтапном возвращении белорусов в мировой спорт: «И с флагом, и с гимном будем участвовать».

Кстати, три станции метро и футбольную арену откроют до конца 2024 года в Минске.

Тем временем «Минскстрой» сказал про строительство нового ФОК в Каменной Горке: «Три бассейна, комплекс бань».