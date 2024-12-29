Минспорта: Национальный футбольный стадион откроется ко Дню Победы в 2025

Минспорта сообщило, что Национальный футбольный стадион откроется ко Дню Победы в 2025 году. Подробности озвучил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, сообщает sport5.by.
— Футбольный стадион официально откроем к празднованию Дня Победы в мае, — подчеркнул Сергей Ковальчук.
Кроме того, он обратил внимание на то, что Национальный футбольный стадион, расположенный на улице Ванеева, уже практически готов.
Ранее министр спорта Ковальчук заявил о поэтапном возвращении белорусов в мировой спорт: «И с флагом, и с гимном будем участвовать».
Кстати, три станции метро и футбольную арену откроют до конца 2024 года в Минске.
Тем временем «Минскстрой» сказал про строительство нового ФОК в Каменной Горке: «Три бассейна, комплекс бань».