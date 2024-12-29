В Ростове на строительство бульвара Авиаторов потратят почти 530 миллионов

В Ростове-на-Дону активно развивается транспортная инфраструктура. Вскоре в городе появится новая магистраль.
— Получено положительное заключение государственной экспертизы по строительству бульвара Авиаторов, — написал в своем телеграм-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.
Дорога протянется от улицы Берберовская до пересадочного узла нового автовокзала. Протяженность четырехполосной магистрали составит 1,3 км, а ширина — 3,75 метров.
Проектом предусмотрены тротуары и велодорожки. Строительство обойдется в 528,4 млн. рублей.