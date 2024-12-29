Yonhap: власти Южной Кореи подтвердили смерть 179 пассажиров упавшего самолета

По словам еще одного очевидца, 70-летнего Ким Ен Чхоля, лайнер пытался приземлиться несколько раз, и перед крушением сделал над аэропортом круг. По словам пенсионера, примерно за пять минут до крушения он слышал звуки «металлического скрежета».