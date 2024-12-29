Очереди на границах Беларуси и стран ЕС стали значительно меньше

По данным ведомства, на границе в пункте пропуска «Брест» в настоящее время находится 60 машин.
На других направлениях очередей нет.
С фурами ситуация сложнее, однако значительно лучше, чем несколькими днями ранее.
Так, на латвийском направлении в ПП «Григоровщина» находится 430 большегрузов, на литовском в «Каменном Логе» и «Беняконях» по 120 и 220 фур соответственно.
В пункте пропуска «Козловичи» на польской границе стоит всего два грузовика, а в ПП «Брест» — один пассажирский автобус.
На текущей неделе ранее фиксировались достаточно большие очереди на границах. В белорусском ГПК поясняли, что проблемы возникают из-за неритмичной работы пограничных служб стран.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.