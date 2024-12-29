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Очереди на границах Беларуси и стран ЕС стали значительно меньше

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Скопление легковых машин на границах Беларуси и стран Евросоюза наблюдаются только на границе с Польшей, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета.

Источник: Sputnik.by

По данным ведомства, на границе в пункте пропуска «Брест» в настоящее время находится 60 машин.

На других направлениях очередей нет.

С фурами ситуация сложнее, однако значительно лучше, чем несколькими днями ранее.

Так, на латвийском направлении в ПП «Григоровщина» находится 430 большегрузов, на литовском в «Каменном Логе» и «Беняконях» по 120 и 220 фур соответственно.

В пункте пропуска «Козловичи» на польской границе стоит всего два грузовика, а в ПП «Брест» — один пассажирский автобус.

На текущей неделе ранее фиксировались достаточно большие очереди на границах. В белорусском ГПК поясняли, что проблемы возникают из-за неритмичной работы пограничных служб стран.

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.