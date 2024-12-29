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Многодетные семьи могут посещать музеи Омска по QR-коду

В Омске многодетные семьи могут воспользоваться льготой на бесплатное посещение выставок и музеев.

Источник: Комсомольская правда

В рамках мер социальной поддержки многодетные семьи теперь могут бесплатно посещать Городской музей «Искусство Омска», а также любые музеи на территории России.

Согласно Указу Президента РФ № 63 от 23 января 2024 года, многодетные семьи имеют право на бесплатный вход в музеи, парки культуры и отдыха, выставки по всей стране. Эта поддержка предоставляется до 18 лет старшего ребенка или до 23 лет, если он обучается на очной форме.

С 1 октября 2024 года для подтверждения своего статуса при посещении музеев многодетные семьи могут использовать QR-код, содержащийся в электронном удостоверении. Этот код можно получить в личном кабинете на ЕПГУ или в мобильном приложении «Госуслуги» при наличии подтвержденной учетной записи в разделе «Семья и дети». Электронное удостоверение имеет равнозначную силу с бумажным.

Вход в музей для многодетных семей предоставляется при предъявлении QR-кода или удостоверения в часы работы учреждения.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефону: 95−73−75.