Многодетные семьи могут посещать музеи Омска по QR-коду

С 1 октября 2024 года для подтверждения своего статуса при посещении музеев многодетные семьи могут использовать QR-код, содержащийся в электронном удостоверении. Этот код можно получить в личном кабинете на ЕПГУ или в мобильном приложении «Госуслуги» при наличии подтвержденной учетной записи в разделе «Семья и дети». Электронное удостоверение имеет равнозначную силу с бумажным.