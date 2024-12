Топ-10 сериалов 2024 года: выбор «Газеты.Ru»

«День шакала» — превосходный шпионский триллер, снятый со всем изяществом, какое присуще британцам в этом вопросе. Чтобы понять, что к чему, хватит уже первых нот «бондовского» номера певицы Селесты «This Is Who I Am», который звучит на здешней старомодной заставке. Однако часть сомнений развеивается задолго до нее: есть подозрение, что шоу, где песня Radiohead «Everything in Its Right Place» включается на 15 секунде пилота, не может не оказаться хоть сколько-нибудь удачным. Не на своих местах тут разве что зрительские симпатии, но так и задумано: сериал довольно безжалостно вынуждает всю дорогу болеть за киллера, а спецслужбистов выписывает такими сволочами, что и совесть по этому поводу не мучает.