Топ-10 сериалов 2024 года: выбор «Газеты.Ru»

Роман Фредерика Форсайта «День шакала» за полвека с момента публикации несколько раз переносили на экран, причем изначальный сюжет — про попытку предотвратить покушение на президента Франции Шарля де Голля — из этой истории быстро исчез. В самой новой версии киллер, скрывающийся под псевдонимом «Шакал» (Эдди Редмэйн), выполняет очередной заказ и убивает немецкого ультраправого политика — снайперским выстрелом с немыслимого расстояния, которое лишь слегка не дотягивает до четырех километров. Власти Германии обращаются за помощью с расследованием к спецслужбам дружественных стран. Так за дело берется агентка MI6 Бьянка Пуллман (Лашана Линч). Она быстро понимает, что следы преступника ведут в Англию. Это запускает масштабную игру в кошки-мышки, которая охватывает почти всю Европу. А Шакал тем временем берется за новое задание. Его следующая цель — миллиардер и техновизионер Улле Даг Чарльз (Халид Абдалла), готовящий к запуску революционный сервис «Река». Приложение должно сделать все денежные транзакции в мире полностью прозрачными — чтобы раз и навсегда остановить нечестное обогащение элит.