Магазин игрушек только от белорусских производителей открылся в Минске. Подробности сообщили на официальном сайте belretail.by, специализирующемся на розничной торговле.
Отмечается, что компания «Страна игрушек», занимающаяся развитием сети магазинов детских игрушек FUNtastik, приняла решение открывать магазины под новым брендом «Белорусская игрушка». Сказано, что первый из подобных магазинов был открыт в торгово-развлекательном центре «Червенский» в Минске.
Говорится, что в магазине «Белорусская игрушка» можно приобрести исключительно детские игрушки белорусского производства. Так, в торговом объекте представлены игрушки от брендов Dream makers, «Полесье», Fancy, Fancy baby, Fancy Dolls, Genio Kids и других.
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