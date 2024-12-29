Алиев: Россия должна извиниться за крушение самолета в Актау и наказать виновных

«Возможно, когда самолет был поврежден, когда он был подбит, пилот мог воспринять это как столкновение с самолетом. Потому что никто, наверное, не мог представить, что в дружественной нам стране наш самолет будут обстреливать с земли. Но, к сожалению, некоторые российские круги предпочли стоять на этой версии», — отметил Алиев.