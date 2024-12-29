Омское пассажирское предприятие готово платить 120 тысяч рублей водителю

Кроме высокооплачиваемых должностей, предприятие нуждается и в сотрудниках менее квалифицированного труда. К примеру, мойщики-уборщики подвижного состава могут претендовать на зарплату более 30 тысяч рублей. Таких работников требуется сразу 10 человек.