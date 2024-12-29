Омское пассажирское предприятие готово платить 120 тысяч рублей водителю

В омске острая нехватка водителей. В частности, только на «Пассажирском предприятии № 8» не хватает 89 водителей. Информацию о вакансиях опубликовали на сайте предприятия.
Водителям обещают платить 121 тысячу рублей. Также открыты вакансии слесарей по ремонту автомобилей, ведущих специалистов отдела информационных технологий, аккумуляторщиков и других специалистов.
Кроме высокооплачиваемых должностей, предприятие нуждается и в сотрудниках менее квалифицированного труда. К примеру, мойщики-уборщики подвижного состава могут претендовать на зарплату более 30 тысяч рублей. Таких работников требуется сразу 10 человек.