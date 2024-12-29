Жителям Челябинской области напомнили о правилах запуска фейерверков

Фейерверки — это красиво, но крайне важно использовать качественную пиротехнику и соблюдать правила безопасности. Поскольку число случаев травматизма растёт, в антитеррористической комиссии Челябинской области обратились к жителям региона с просьбой отказаться от применения пиротехнических изделий в новогодние и рождественские праздники. А тем, кто на это пойти не готов, напомнили о технике безопасности.