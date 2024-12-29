Жителям Челябинской области напомнили о правилах запуска фейерверков

Если вы не представляете праздник без ярких фейерверков и петард, важно помнить правила безопасности, подготовленные ГУ МЧС России по Челябинской области. Если им следовать, это поможет провести праздничные дни без происшествий и сохранить только приятные воспоминания.
- Не используйте пиротехнику в помещениях, с балконов, лоджий, рядом с жилыми домами, постройками или новогодними ёлками. Некачественные или неправильно запущенные изделия могут стать причиной пожара.
- Приобретайте пиротехнику только в специализированных магазинах. Это снизит риск покупки некачественных изделий, которые могут привести к травмам или повреждению имущества.
- Изучайте инструкцию перед использованием. Каждое изделие сопровождается рекомендациями по безопасной эксплуатации. Следуйте этим указаниям, чтобы избежать неприятностей.
- Запускайте фейерверки на открытых площадках, удалённых от жилых домов, автомобилей и мусорных контейнеров. Это поможет избежать попадания зарядов в окна или другие опасные объекты.
- Соблюдайте безопасное расстояние. Наблюдайте за фейерверками с расстояния 40−50 метров. Это защитит вас и окружающих от возможных травм.
- Не допускайте детей к пиротехнике. Пиротехнические изделия — это не игрушки, их использование требует ответственности и осторожности.
Соблюдая эти простые правила, вы сможете избежать неприятностей и сделать праздники безопасными для себя и своих близких.