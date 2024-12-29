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Жителям Челябинской области напомнили о правилах запуска фейерверков

Фейерверки — это красиво, но крайне важно использовать качественную пиротехнику и соблюдать правила безопасности. Поскольку число случаев травматизма растёт, в антитеррористической комиссии Челябинской области обратились к жителям региона с просьбой отказаться от применения пиротехнических изделий в новогодние и рождественские праздники. А тем, кто на это пойти не готов, напомнили о технике безопасности.

Источник: Pchela.News

Если вы не представляете праздник без ярких фейерверков и петард, важно помнить правила безопасности, подготовленные ГУ МЧС России по Челябинской области. Если им следовать, это поможет провести праздничные дни без происшествий и сохранить только приятные воспоминания.

  • Не используйте пиротехнику в помещениях, с балконов, лоджий, рядом с жилыми домами, постройками или новогодними ёлками. Некачественные или неправильно запущенные изделия могут стать причиной пожара.
  • Приобретайте пиротехнику только в специализированных магазинах. Это снизит риск покупки некачественных изделий, которые могут привести к травмам или повреждению имущества.
  • Изучайте инструкцию перед использованием. Каждое изделие сопровождается рекомендациями по безопасной эксплуатации. Следуйте этим указаниям, чтобы избежать неприятностей.
  • Запускайте фейерверки на открытых площадках, удалённых от жилых домов, автомобилей и мусорных контейнеров. Это поможет избежать попадания зарядов в окна или другие опасные объекты.
  • Соблюдайте безопасное расстояние. Наблюдайте за фейерверками с расстояния 40−50 метров. Это защитит вас и окружающих от возможных травм.
  • Не допускайте детей к пиротехнике. Пиротехнические изделия — это не игрушки, их использование требует ответственности и осторожности.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете избежать неприятностей и сделать праздники безопасными для себя и своих близких.

МЧС