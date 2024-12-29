В Ялте открылась резиденция Деда Мороза

В Ялте открылась крымская резиденция Деда Мороза, она расположена на набережной. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.
«Новогодние волшебники уже работают — они ждут деток в районе интерактивного домика у главной городской елки», — отметила градоначальница.
Как уточнила руководитель администрации, дерево установили в районе круглого фонтана. Павленко отметила, что сфотографироваться и пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой можно будет каждый день до 31 января с 16.00 до 19.00. В первые шесть дней 2025 года график сократится на два часа.
«С 17.00 и до 18.00 Дед Мороз и Снегурочка будут ежедневно прогуливаться от главной ёлки у круглого фонтана до гостиницы “Ореанда” и обратно», — написала Павленко.