В Ялте открылась резиденция Деда Мороза

Как уточнила руководитель администрации, дерево установили в районе круглого фонтана. Павленко отметила, что сфотографироваться и пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой можно будет каждый день до 31 января с 16.00 до 19.00. В первые шесть дней 2025 года график сократится на два часа.