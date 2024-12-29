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Ждать ли снега: какой будет погода в новогоднюю ночь в Беларуси

МИНСК, 29 дек — Sputnik. В последний день 2024 года погоду будут диктовать атмосферные фронты, смещающиеся с юга Балтийского моря, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +16° 6 м/с 82% 760 мм рт. ст. +10°
Источник: Sputnik.by

В понедельник, 30 декабря, будет облачно. В некоторых районах пройдут осадки, преимущественно дождь. Ночью и утром ожидается туман со слабым гололедом. Ночью столбики термометров покажут от −3°С до +3°С, днем — от ноля до +5°С. Кроме того, прогнозируется порывистый ветер, местами — сильный.

Облачная погода ожидается и в последний день уходящего года.

«На большей части территории республики осадки (мокрый снег, дождь)».

прогнозирует синоптики.

Во вторник, 31 декабря, также будет ветрено, на дорогах — гололедица. Температура воздуха ночью составит −1…+4°С, днем +1…+6°С.

Что касается первого дня нового, 2025 года, то он также вряд ли порадует солнцем. Прогнозируется облачная погода с дождем, мокрым снегом. Сохранится ветер и гололедица на дорогах. Температура воздуха ночью от −3°С до +3°С, днем — от ноля до +6°С.