Ждать ли снега: какой будет погода в новогоднюю ночь в Беларуси

Что касается первого дня нового, 2025 года, то он также вряд ли порадует солнцем. Прогнозируется облачная погода с дождем, мокрым снегом. Сохранится ветер и гололедица на дорогах. Температура воздуха ночью от −3°С до +3°С, днем — от ноля до +6°С.