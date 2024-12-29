Ждать ли снега: какой будет погода в новогоднюю ночь в Беларуси

В понедельник, 30 декабря, будет облачно. В некоторых районах пройдут осадки, преимущественно дождь. Ночью и утром ожидается туман со слабым гололедом. Ночью столбики термометров покажут от −3°С до +3°С, днем — от ноля до +5°С. Кроме того, прогнозируется порывистый ветер, местами — сильный.
Облачная погода ожидается и в последний день уходящего года.
«На большей части территории республики осадки (мокрый снег, дождь)».
Во вторник, 31 декабря, также будет ветрено, на дорогах — гололедица. Температура воздуха ночью составит −1…+4°С, днем +1…+6°С.
Что касается первого дня нового, 2025 года, то он также вряд ли порадует солнцем. Прогнозируется облачная погода с дождем, мокрым снегом. Сохранится ветер и гололедица на дорогах. Температура воздуха ночью от −3°С до +3°С, днем — от ноля до +6°С.