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Какой будет погода в январе 2025 года — прогноз известного синоптика

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Традиционно январь считается самым холодным месяцем в оду, однако в этот раз средняя месячная температура ожидается выше климатической нормы, рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

Сейчас в Ричмонде: +18° 8 м/с 73% 759 мм рт. ст. +16°
Источник: Sputnik.by

По его прогнозу, большая часть дней месяца выдастся теплыми, средняя месячная температура превысит климатическую норму на 1…1,5°C. Синоптик напомнил, что для января она равна −4,5°С для эго-западных регионов Беларуси и −8°С — для северо-восточных.

Хорошая новость — за январь значительно увеличивается продолжительность светового дня, примерно на полтора часа. При этом солнце будет достаточно часто выглядывать из-за облаков, по словам синоптика оно будет светить 41−55 часов.

«Январь в этом году ожидается снежным», — прогнозирует синоптик.

По его словам, количество осадков тоже превысит климатическую норму — ожидается от 15 до 20 дней с осадками. Снежный покров будет расти в течение месяца.