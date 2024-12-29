Какой будет погода в январе 2025 года — прогноз известного синоптика

По его прогнозу, большая часть дней месяца выдастся теплыми, средняя месячная температура превысит климатическую норму на 1…1,5°C. Синоптик напомнил, что для января она равна −4,5°С для эго-западных регионов Беларуси и −8°С — для северо-восточных.