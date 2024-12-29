В Башкирии начались поиски пропавшего 28-летнего Алексея Сорокина

В Стерлитамаке начались поиски пропавшего 28-летнего мужчины. По информации волонтеров «Барс», Алексей Сорокин вышел из дома 26 декабря и исчез.
Приметы: рост — 175 см, среднее телосложение, короткие русые волосы, голубые глаза.
Был одет: серая шапка, черная куртка, толстовка, синие джинсы, ботинки.
Если вы видели или что-то знаете о пропавшем, волонтеры просят сообщить по телефонам: 89871060601 или 102.
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