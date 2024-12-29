Медики РФ и КНР осваивают новые направления в онкологии, в том числе ИИ

Один из таких иммуноонкологических препаратов уже создан китайскими партнерами и разрешен к использованию в КНР, продолжила онколог. Его применяют для лечения рака носоглотки, рака пищевода и рака печени. Уже в начале 2025 года препарат, подтвердивший свою эффективность в лечении пациентов, будет доступен и для россиян. Сотрудничество с китайскими коллегами будет состоять в том, чтобы включать в клинические исследования препарата большее количество пациентов и расширять перечень нозологий, при которых его будут применять.