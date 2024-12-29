Медики РФ и КНР осваивают новые направления в онкологии, в том числе ИИ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Новые направления в изучении и лечении онкозаболеваний осваивает Сеченовский университет совместно с китайскими партнерами. Об этом рассказала в интервью ТАСС куратор проектов со стороны Сеченовки, директор Института персонализированной онкологии Марина Секачева, побывавшая в крупнейшей онкологической клинике Китайского медицинского университета (Шэньян, Северо-Восточный Китай).
«Наши разработки направлены на внедрение подходов персонализированной медицины в систему здравоохранения, которые смогут работать на более широкое число пациентов», — сказала Секачева. Решение этой задачи, по ее словам, поможет выходу на рынок новых противоопухолевых препаратов, включая основанные на действии иммунотерапии.
«Это та работа, — отметила Секачева. — которую мы начинаем вместе с китайскими коллегами с целью создавать и внедрять новые иммуноонкологические препараты, активизирующие собственный иммунный ответ организма. Этот подход уже успешно применяется в клинической практике и работает у большого процента пациентов».
Один из таких иммуноонкологических препаратов уже создан китайскими партнерами и разрешен к использованию в КНР, продолжила онколог. Его применяют для лечения рака носоглотки, рака пищевода и рака печени. Уже в начале 2025 года препарат, подтвердивший свою эффективность в лечении пациентов, будет доступен и для россиян. Сотрудничество с китайскими коллегами будет состоять в том, чтобы включать в клинические исследования препарата большее количество пациентов и расширять перечень нозологий, при которых его будут применять.
Секачева рассказала о еще одной области разработок российских медиков в сотрудничестве с китайскими партнерами — использовании технологий искусственного интеллекта для прогнозирования эффективности иммуноонкологических препаратов по данным компьютерной томографии. Этот подход поможет сделать лечение более безопасным и не назначать такие препараты тем, кому они в дальнейшем не помогут, или своевременно их отменять, заключила она.