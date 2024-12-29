В центре Волгограда заработали снежные горки

Сейчас готовы для ребятни и взрослых два спуска. При этом работа горок зависит от погодных условий, сообщили в дирекции парка.
Снежный покров на горках создается при помощи снегогенераторов. Только одна пушка может производить около 5 кубометров снега в час. Однако для их работы требуется стабильная морозная погода.
Спуститься по этому снежному покрову волгоградцам разрешат только на тюбингах, при этом их можно принести с собой. Кроме этого, на смотровой площадке для горожан установили светодиодную елку.