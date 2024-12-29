Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Волгограда заработали снежные горки

Установившаяся в областной столице морозная погода позволила подготовить зимние горки в ЦПКиО.

Сейчас готовы для ребятни и взрослых два спуска. При этом работа горок зависит от погодных условий, сообщили в дирекции парка.

Снежный покров на горках создается при помощи снегогенераторов. Только одна пушка может производить около 5 кубометров снега в час. Однако для их работы требуется стабильная морозная погода.

Спуститься по этому снежному покрову волгоградцам разрешат только на тюбингах, при этом их можно принести с собой. Кроме этого, на смотровой площадке для горожан установили светодиодную елку.