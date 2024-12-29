Baza: глава «Мен тревел» Андрей Котов мог покончить с собой в СИЗО

«Несмотря на то, что я по образованию врач-психотерапевт, я затрудняюсь ответить, в какой степени посттравматический синдром нанесен был данной процедурой задержания и для чего требовались все вот эти следственные процедуры, которые надо мной произвели во время задержания», — закончил речь в суде Котов.