Правительство Башкирии выделит помощь ХК «Салават Юлаев»

Ранее генеральный директор констатировал нехватку финансирования, которую клуб испытывает в последние два года, добавив, что клуб использовал все свои резервы и кредитные ресурсы. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.