Правительство Башкирии выделит помощь ХК «Салават Юлаев»

ХК «Салават Юлаев» получит от правительства Башкирии финансовую помощь. По словам генерального директора клуба Рината Баширова, это позволит решить проблемы с бюджетом на следующий год.
Баширов отметил, что разговаривал с главой Башкирии Радием Хабировым, и тот понял их проблемы.
— Все понимают, что так продолжаться не может. Надеемся на главного спонсора, чтобы решить проблемы с бюджетом на следующий год, — заключил Баширов.
Ранее генеральный директор констатировал нехватку финансирования, которую клуб испытывает в последние два года, добавив, что клуб использовал все свои резервы и кредитные ресурсы. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.