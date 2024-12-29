Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство Башкирии выделит помощь ХК «Салават Юлаев»

Генеральный директор сообщил о решении проблемы.

Источник: Комсомольская правда

ХК «Салават Юлаев» получит от правительства Башкирии финансовую помощь. По словам генерального директора клуба Рината Баширова, это позволит решить проблемы с бюджетом на следующий год.

Баширов отметил, что разговаривал с главой Башкирии Радием Хабировым, и тот понял их проблемы.

— Все понимают, что так продолжаться не может. Надеемся на главного спонсора, чтобы решить проблемы с бюджетом на следующий год, — заключил Баширов.

Ранее генеральный директор констатировал нехватку финансирования, которую клуб испытывает в последние два года, добавив, что клуб использовал все свои резервы и кредитные ресурсы. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.