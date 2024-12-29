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В Октябрьском округе Омска 35 пожарных тушили склад

В Омске в районе 18 часов загорелся склад в Октябрьском округе.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в районе 18:00 на улице 3 Разъезд в Омске загорелся склад. Огонь быстро охватил небольшое помещение. Как рассказывают очевидцы, несмотря на маленькую площадь пожара — всего 4 кв. метра, со склада валил едкий дым.

Для тушения пожара были привлечены 35 сотрудников МЧС России и 7 единиц техники. В результате оперативных действий возгорание локализовали в 18:45, а открытое горение ликвидировали в 19:05.

Пострадавших в результате инцидента нет. Причина пожара устанавливается дознавателями МЧС России.