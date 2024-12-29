В Октябрьском округе Омска 35 пожарных тушили склад

Сегодня в районе 18:00 на улице 3 Разъезд в Омске загорелся склад. Огонь быстро охватил небольшое помещение. Как рассказывают очевидцы, несмотря на маленькую площадь пожара — всего 4 кв. метра, со склада валил едкий дым.