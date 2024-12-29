На огромные очереди в продуктовом супермаркете пожаловался ростовчанин

В Ростове в супермаркете, расположенном на Северном, в субботу, 29 декабря, образовались огромные очереди. Об этом в соцсетях рассказал очевидец. По словам автора поста, у касс стоят сотни людей. К каждой из них тянутся две очереди. Причем, конца и края им не видно.