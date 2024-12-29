Солнце выстрелило 15 сильными вспышками 29 декабря

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. 15 мощных вспышек, одна из которых высочайшего класса Х, зарегистрированы на Солнце 29 декабря. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).
Отмечается, что первая вспышка произошла в ночь на воскресенье. «29 декабря в 01:14 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3933 (S09W61) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 19 минут», — говорится в сообщении.
Кроме того, в течение дня было зарегистрировано еще 14 вспышек класса М и Х. Согласно мониторингу космической погоды, на этот момент самыми мощными являются Х1.1 (произошла в 10:18 мск) и М7.1 (произошла в 18:09 мск).
По информации на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, вспышка класса Х произошла в области возможного воздействия на Землю. «Предварительно, вероятным считается приход к Земле выбросов массы с умеренными магнитными бурями с 31 декабря на 1 января», — отмечается в сообщении.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.