Под Уфой разыскивают пропавшего 15-летнего подростка

В селе Иглино пропал 15-летний подросток. Информацию об этом сегодня, 29 декабря, опубликовали волонтеры «Поиск детей — Иглино». По предоставленным данным, речь идет о 15-летнем Никите Байдимирове.
Приметы: рост — 177 см, худощавое телосложение, русые волосы.
Был одет: черная куртка, красная спортивная кофта, черные джинсы, светло-коричневые кроссовки, черная шапка «Найк».
Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону 112.
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