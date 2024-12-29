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Под Уфой разыскивают пропавшего 15-летнего подростка

В Иглино пропал 15-летний Никита Байдимиров.

Источник: Комсомольская правда

В селе Иглино пропал 15-летний подросток. Информацию об этом сегодня, 29 декабря, опубликовали волонтеры «Поиск детей — Иглино». По предоставленным данным, речь идет о 15-летнем Никите Байдимирове.

Приметы: рост — 177 см, худощавое телосложение, русые волосы.

Был одет: черная куртка, красная спортивная кофта, черные джинсы, светло-коричневые кроссовки, черная шапка «Найк».

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону 112.

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