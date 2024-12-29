Рогачевский завод выпустил гигантскую банку сгущенки весом в тонну и поставил мировой рекорд

Кстати, раскрыли в облисполкоме и то, кто получил данный экземпляр от Рогачевского МКК. Оказалось, что делегация местных властей привезла банку сгущенки весом в тонну на участок Государственной границы Беларуси, проходящий по Гомельской области. К слову, на месте выяснилось: чтобы вскрыть продукт, не понадобится таких же внушительных размеров консервный нож. В банке есть небольшой кран.