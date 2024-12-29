Телеграм-канал Гомельского облисполкома сообщил, что Рогачевский молочно-консервный комбинат выпустил гигантскую банку сгущенки весом в тонну и поставил мировой рекорд.
Выпуск уникальной банки с лакомством был приурочен к сходу с конвейера трехмиллиардной банки сгущенного молока в декабре 2024-го. А первая ушла к потребителям в 1951-м. На предприятии говорят, что уникальная банка стала как собственно белорусским, так и международным рекордом.
Кстати, раскрыли в облисполкоме и то, кто получил данный экземпляр от Рогачевского МКК. Оказалось, что делегация местных властей привезла банку сгущенки весом в тонну на участок Государственной границы Беларуси, проходящий по Гомельской области. К слову, на месте выяснилось: чтобы вскрыть продукт, не понадобится таких же внушительных размеров консервный нож. В банке есть небольшой кран.
Рогачевский завод выпустил гигантскую банку сгущенки весом в тонну и поставил мировой рекорд. Фото: телеграм-канал Гомельского облисполкома.
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