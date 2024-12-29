С побережья Кубани собрали около 64 тыс. тонн загрязненного грунта

23 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в хуторе Белый в Темрюкском районе Краснодарского края утилизируют более 12 тыс. т загрязненного грунта. Сообщалось, что в промзоне Анапы создают временную перевалочную площадку, куда будут свозить грунт с пляжей, а потом увезут на специальные предприятия. Такое решение принято совместно с Минприроды и Росприроднадзором.