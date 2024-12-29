С побережья Кубани собрали около 64 тыс. тонн загрязненного грунта

«Всего с начала работ сотрудниками МЧС России и волонтерами собрано 63 597 тонн загрязненного песка и грунта, вывезено на полигоны более 34 тонн», — отметило ведомство в Telegram.
Сообщается, что в Краснодарском крае обследовано 220 км берега. Идут работы по сбору и вывозу загрязненного грунта на участке в 61 км.
Также в Крыму обнаружены нефтепродукты на городском пляже Аршинцевской косы. С начала работ собрано и вывезено за сутки около 7 т загрязненного песка и грунта.
В Краснодарском крае с 26 декабря действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, а в Крыму с 28 декабря объявлен режим ЧС регионального характера. Для ликвидации последствий разлива нефти на Кубань доставили безопасный сорбент, а также установку откачки нефтепродуктов из затонувших танкеров.
23 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в хуторе Белый в Темрюкском районе Краснодарского края утилизируют более 12 тыс. т загрязненного грунта. Сообщалось, что в промзоне Анапы создают временную перевалочную площадку, куда будут свозить грунт с пляжей, а потом увезут на специальные предприятия. Такое решение принято совместно с Минприроды и Росприроднадзором.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за непогоды потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов. С обоих судов было эвакуировано 27 человек. Уточнялось, что один человек погиб.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по поручению президента России Владимира Путина создал рабочую группу для координации работы по ликвидации последствий ЧП с танкерами в Керченском проливе.