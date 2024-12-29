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Пассажиры с петардами, фейерверками и салютами не смогут войти в минское метро

Пассажиров с петардами, фейерверками и салютами не пустят в минское метро.

Источник: Комсомольская правда

Пассажиры с петардами, фейерверками и салютами не смогут войти в минское метро. Об этом агентству «Минск-Новости» рассказал начальник службы безопасности Минского метрополитена Дмитрий Довнар.

В частности, он уточнил, что при обнаружении петард, фейерверков и салютов в багаже пассажира наряд милиции вызывать не будут, но на станцию его не пропустят.

Напомним, ранее МВД заявило, что запуск фейерверка в общественном месте квалифицируют как мелкое хулиганство.

Кстати, Минский метрополитен изменил график движения поездов в новогоднюю ночь 2025.

Тем временем рогачевский завод выпустил гигантскую банку сгущенки весом в тонну и поставил мировой рекорд.

А водитель-белорус погиб в ДТП со съездом в кювет в Ленинградской области.

Также cиноптик Дмитрий Рябов сказал о теплой погоде на новогодней неделе в Беларуси: «Погода останется оттепельной, сырой и ветреной».