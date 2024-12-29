Пассажиры с петардами, фейерверками и салютами не смогут войти в минское метро. Об этом агентству «Минск-Новости» рассказал начальник службы безопасности Минского метрополитена Дмитрий Довнар.
В частности, он уточнил, что при обнаружении петард, фейерверков и салютов в багаже пассажира наряд милиции вызывать не будут, но на станцию его не пропустят.
Напомним, ранее МВД заявило, что запуск фейерверка в общественном месте квалифицируют как мелкое хулиганство.
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