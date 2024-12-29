Ассоциация отелей и ресторанов Литвы пожаловалась на незаполненные гостиницы без туристов из Беларуси и России

Ассоциация отелей и ресторанов пожаловалась на незаполненные гостиницы без туристов из Беларуси и РФ. Слова вице-президента литовской ассоциации Артураса Вайнора привел телеграм-канал «Sputnik. Ближнее зарубежье».
— Если раньше у нас долгое время русскоязычные праздновали Новый год, то в первой декаде января у нас были заполнены гостиницы, сейчас такого нет, — сказал, в частности, Вайнора.
Само собой, под русскоязычными туристами имеются ввиду гости Литвы из соседних Беларуси и России.
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