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Ассоциация отелей и ресторанов Литвы пожаловалась на незаполненные гостиницы без туристов из Беларуси и России

Литва жалуется на незаполненные отели без туристов из Беларуси и России.

Источник: Комсомольская правда

Ассоциация отелей и ресторанов пожаловалась на незаполненные гостиницы без туристов из Беларуси и РФ. Слова вице-президента литовской ассоциации Артураса Вайнора привел телеграм-канал «Sputnik. Ближнее зарубежье».

— Если раньше у нас долгое время русскоязычные праздновали Новый год, то в первой декаде января у нас были заполнены гостиницы, сейчас такого нет, — сказал, в частности, Вайнора.

Само собой, под русскоязычными туристами имеются ввиду гости Литвы из соседних Беларуси и России.

Тем временем рассказываем, что пассажиры с петардами, фейерверками и салютами не смогут войти в минское метро.

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А водитель-белорус погиб в ДТП со съездом в кювет в Ленинградской области.

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