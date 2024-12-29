Продюсер Верещагин указал на успехи России в импортозамещении в сфере кино

Верещагин указал, что, основываясь на результатах исследований, киноиндустрия и принимает решения. В частности, он отметил, что репертуары кинотеатров было переформатированы, а на смену картинам из вселенной Marvel пришли российские богатыри, Кощей Бессмертный и Змей Горыныч. Кроме того, в производстве находятся новые фильмы о Чебурашке, о Волшебнике Изумрудного города, «Морозко», «Снегурочка» и другие.