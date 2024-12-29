Продюсер Верещагин указал на успехи России в импортозамещении в сфере кино

«Мне кажется, показатели блестящие, и это можно назвать очень качественным и успешным импортозамещением. Ежегодно Фонд кино, программа кинозрителей проводят около 70 тыс. опросов зрителей, выходящих из залов кинотеатров», — рассказал он в интервью телеканалу «Россия 24».
Верещагин указал, что, основываясь на результатах исследований, киноиндустрия и принимает решения. В частности, он отметил, что репертуары кинотеатров было переформатированы, а на смену картинам из вселенной Marvel пришли российские богатыри, Кощей Бессмертный и Змей Горыныч. Кроме того, в производстве находятся новые фильмы о Чебурашке, о Волшебнике Изумрудного города, «Морозко», «Снегурочка» и другие.
При этом кинопродюсер указал и на то, что, помимо сказок и семейных фильмов, необходимо создавать и другие, поскольку «удивлять необходимо каждый день».
«Поэтому сегодня Фонд кино поддерживает такие фильмы, как “Позывной “Пассажир” об СВО, о сотрудниках МЧС фильм “Огонь” делала наша студия”, — рассказал он.
Порассуждал Верещагин и на тему продвижения отечественных картин. По его мнению, основной целью является развитие и укрепление суверенности российских фильмов, а также их распространение в дружественных странах. Кроме этого, генеральный директор студии «ТРИТЭ» указал, что Россия является одной из немногих стран мира, у которой есть суверенная национальная киноиндустрия.
«Мы имеем, одна из немногих стран, свою суверенную национальную киноиндустрию. Подчеркиваю всегда, когда беседую на эту тему, что роль государства в этом процессе трудно переоценить», — отметил он.
Говоря о будущих проектах студии, кинопродюсер рассказал о создающихся военно-фантастическом блокбастере «Кракен» и исторической картине «Рождение империи». В центре сюжета «Рождения империи» Петр I, при котором Россия за очень короткий срок сумела модернизировать армию и добиться успехов.
«Кракен» представляет собой фильм о пропавшем подводном крейсере стратегического назначения, на поиски которого отправляют другую лодку.
«А дальше — полный приключенческий фильм, потому что наши моряки столкнутся со зловещим чудовищем Мирового океана Кракеном, огромным осьминогом», — рассказал Верещагин.
По словам Верещагина, это фантастика, но достаточно понятная — не о пришельцах и о других планетах. Картина должна выйти в апреле.
Говоря о картинах про былинных персонажей и героев из отечественных сказок, семейных и добрых историях, можно вспомнить сразу несколько проектов. Например, ряд подобных картин связан с Национальной Медиа Группой. Так, 1 января 2025 года в широкий прокат выйдет фильм «Финист. Первый богатырь» компании «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа»). А для боевых сцен актеры прошли курсы русских кулачных боев и владения оружием.
Также «НМГ Кинопрокат» анонсировал выход семейного фильма «Буратино» 1 января 2026 года, работа над ним находится на финальных стадиях. О возросшем интересе к российскому кино говорила и гендиректор НМГ Светлана Баланова. В ноябре она отметила, что в РФ 94% зрителей положительно оценили новый контент отечественной медиаиндустрии, в связи с чем Национальная Медиа Группа будет наращивать производство уникальных проектов.
Ранее, 4 сентября, глава Министерства культуры России Ольга Любимова рассказала в студии «Известий» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), что на данный момент 82% проката в кинотеатрах составляют фильмы российского производства. Она подчеркнула, что по уровню кассовых сборов страна вернулась к тому уровню, что был до пандемии.