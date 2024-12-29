Tolo news: в Афганистане приняли указ об окнах, чтобы скрывать женщин от соседей

Один из последних принятых в Афганистане законов связал руки архитекторам. Теперь, собираясь строить дома, они должны будут изучить местную застройку. Кроме уже привычных норм и требований добавилось еще одно условие: здания нельзя будет возводить таким образом, чтобы из окон и форточек одного из них были видны женщины в соседнем. По данным издания Tolo News, речь идет о кухнях, детских и соседских колодцах, где потенциально могут находиться женщины.