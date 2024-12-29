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«Никак от этого не уйти». Наталья Кочанова рассказала, как отмечает Новый год и какие блюда ставит на стол

Наталья Кочанова рассказала, как отмечает Новый год и какие блюда ставит на стол.
Источник: Комсомольская правда

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова рассказала телеканалу СТВ, как отмечает Новый год и какие блюда ставит на стол.

Главная особенность и традиция Нового года, по словам Кочановой, отмечать праздник дома и с семьей.

— Где бы я ни жила, или в Полоцке, или работая в Новополоцке потом, или сейчас, когда приехала в Минск. Все, кто есть из родных, мы собираемся вместе для того, чтобы вместе поздравить друг друга, — призналась глава Совета Республики.

Назвала она и традиционное новогоднее блюдо на столе во время семейного застолья:

— Обязательно «шуба» (селедка под шубой. — Ред.) и обязательно салат «Оливье». Никак от этого не уйти.

Тем временем премьер Беларуси Роман Головченко озвучил «индекс Оливье» в 2024-м — любимый салат за год подешевел, а сделать его можно за 13,44 рубля.

А президент Александр Лукашенко сказал, что пользуется парфюмом Eternity с первого дня на высшем посту в стране.

Кстати, известный астролог Павел Глоба дал прогноз на 2025 год: год Змеи, президентские выборы в Беларуси, чего ждать от Трампа, долголетие Лукашенко в политике.