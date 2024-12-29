«Никак от этого не уйти». Наталья Кочанова рассказала, как отмечает Новый год и какие блюда ставит на стол

— Где бы я ни жила, или в Полоцке, или работая в Новополоцке потом, или сейчас, когда приехала в Минск. Все, кто есть из родных, мы собираемся вместе для того, чтобы вместе поздравить друг друга, — призналась глава Совета Республики.