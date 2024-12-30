Что можно и нельзя делать в Данилов день 30 декабря на Данииловы сборы

Православная церковь 30 декабря вспоминает святого Даниила. В народе принято отмечать Данилов день. У праздника есть еще одно название — Данииловы сборы. Оно появилось из-за того, что в указанную даты на поле устраивали большой костер, стараясь прогнать зиму.
Что нельзя делать 30 декабря.
Не рекомендуется жаловаться на судьбу, так как подобным можно спровоцировать неприятности. Кроме того, не под запретом рукоделие. В частности, запрет касается пришивания пуговиц. Предки верили, что это может обернуться проблемами в личной жизни.
Что можно делать 30 декабря.
По традиции, в указанную готовились к Новому году. Интересно, что некоторые уже делают заготовки. Кроме того, сны на 30 декабря считаются вещими.
Согласно приметам, по погоде 30 декабря узнавали, каким окажется май 2025 года. Деревья в инее говорили про теплую погоду на святки. Туман указывает на снегопад на Крещение.
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