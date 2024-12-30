Быстрые свадьбы и долгие похороны: какие премьеры телесериалов ждут нас в январе

Собственно, неожиданности начнутся с самой завязки. Детектив Кэт Донован в приложении для знакомств обнаруживает своего бывшего жениха, пропавшего без следа 18 лет назад: неожиданное свидание, ничего не скажешь. Обдумать случившееся, впрочем, Кэт не успевает: ей приходится с головой окунуться в дело пропавшей женщины, уехавшей куда-то со своим новым приятелем, которым оказывается тот самый исчезнувший жених Кэт. А тут еще убийца отца Кэт, умирая в тюрьме, признается, что дело было сфабриковано и он никого не убивал. Распутывать клубок секретов и обманов придется долго, и всё это время зрителям, скорее всего, будет непросто оторваться от экранов: в основу сценария нового сериала лег одноименный детектив обладателя многочисленных литературных премий Харлана Кобена — известного мастера интриги. Netflix экранизирует его книги с похвальной регулярностью, и каждая экранизация — «Омут», «Незнакомка», «Пропащий» — становится событием в мире телешоу. Тем, кто после окончания сериала откажется от онлайн-дейтинга, вернувшись к старым добрым знакомствам вживую, телекомпания заранее приносит свои извинения.