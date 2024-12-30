Быстрые свадьбы и долгие похороны: какие премьеры телесериалов ждут нас в январе

В январе телезрителей традиционно ждут добрые сказки со счастливым концом, однако на этот раз телепрограмма радует своей толерантностью к любителям всех жанров без исключения. В ней нашлось место и исторической детективной драме «Локерби. В поисках истины», посвященной расследованию теракта на борту самолета в 1988 году, и мистическому триллеру «Охотники за призраком» о поисках потустороннего убийцы, и даже армянской народной притче о веселых похоронах — правда, более жизнеутверждающей, чем иная история любви. О самых заметных телепремьерах января рассказывают «Известия».
«Ландыши. Такая нежная любовь"Wink, 1 января.
Дочка миллиардера Катя Орлова (Ника Здорик — «Краш-тест», «Гардемарины 1787») растет в Лондоне в шикарном родительском пентхаусе, встречается с кудрявым красавчиком — сыном одного из деловых партнеров отца, передвигается по миру исключительно на личном джете и вообще ведет жизнь, какую сериалы всегда приписывают золотой молодежи. Но всё меняется в одночасье: родители Кати погибают в автокатастрофе, она остается единственной наследницей огромного состояния, а партнер отца, оказавшийся типом крайне непорядочным, мечтает срочно женить девушку на своем сыночке-плейбое. Катя же, заставшая бойфренда в недвусмысленной ситуации со стюардессой, больше знать не хочет изменщика — тем самым нарушая планы злодея-бизнесмена и подвергая свою жизнь опасности.
Охота пуще неволи: отказавшись от замужества с золотым мальчиком в Лондоне, Катя скоропалительно становится женой будущего офицера в Вологде. Теперь Кате и Леше (Сергей Городничий — «Калимба», «Цикады») придется найти управу на злодея и на непростом пути к спасению найти, наконец, свою любовь. В процессе поисков Катя предстоит научиться мыть полы и готовить мужу ужин, а в кульминации предстать перед зрителями с гитарой и исполнить задушевное голосом участницы шоу «Голос» Анастасии Белявской. Ничего более нежного для традиционно томного первого дня года нельзя и представить.
«Скучаю по тебе"Netflix, 1 января.
Важные явления наших будней поддаются художественному осмыслению далеко не сразу. Должен пройти не один год, прежде чем знаковые новации, изменившие нашу жизнь, будут оценены и взвешены представителями творческого сословия. Так что появление сериала о превратностях онлайн-дейтинга можно считать весьма своевременным.
Собственно, неожиданности начнутся с самой завязки. Детектив Кэт Донован в приложении для знакомств обнаруживает своего бывшего жениха, пропавшего без следа 18 лет назад: неожиданное свидание, ничего не скажешь. Обдумать случившееся, впрочем, Кэт не успевает: ей приходится с головой окунуться в дело пропавшей женщины, уехавшей куда-то со своим новым приятелем, которым оказывается тот самый исчезнувший жених Кэт. А тут еще убийца отца Кэт, умирая в тюрьме, признается, что дело было сфабриковано и он никого не убивал. Распутывать клубок секретов и обманов придется долго, и всё это время зрителям, скорее всего, будет непросто оторваться от экранов: в основу сценария нового сериала лег одноименный детектив обладателя многочисленных литературных премий Харлана Кобена — известного мастера интриги. Netflix экранизирует его книги с похвальной регулярностью, и каждая экранизация — «Омут», «Незнакомка», «Пропащий» — становится событием в мире телешоу. Тем, кто после окончания сериала откажется от онлайн-дейтинга, вернувшись к старым добрым знакомствам вживую, телекомпания заранее приносит свои извинения.
«Локерби. В поисках истины"Peacock, 2 января.
21 декабря 1988 года лайнер авиакомпании Pan American, следовавший из Лондона в Нью-Йорк, не долетел даже до океана. Взрыв, прогремевший на борту над шотландским Локерби, унес жизни 253 людей, находившихся на борту. Одной из пассажирок была 23-летняя Флора Свайр, дочь английского врача общей практики Джима Свайра. Позднее он возглавил комитет родственников жертв авиакатастрофы над Локерби и посвятил всю свою жизнь тому, чтобы истинные виновники были наказаны. Свайр ездил в Ливию, добивался повторных судебных заседаний и настаивал на том, чтобы следствие выдвинуло обвинение в соучастии против Арабской Джамахирии и лично полковника Муаммара Каддафи. В 1990 Свайр пронес на борт самолета фальшивую бомбу, чтобы обратить внимание британских властей на проблему авиационной безопасности.
Джим Свайр жив и сегодня, ему 88 лет. Сыгравшему его в сериале Колину Ферту — 64, однако именно Ферт с его неснимаемым имиджем бескомпромиссно хорошего парня, пожалуй, был наилучшим доступным выбором для создателей телешоу. Во всем остальном, обещают авторы — Джим Лоуч и Отто Баферст, последний из которых известен по работе над «Черным зеркалом» и «Острыми козырьками», — сюжет не отступает от реальной истории. Любители серьезной конспирологии, ваш час настал.
«Симон"PREMIER, 2 января.
Большая греческая свадьба в интерпретации Кинокомпании братьев Андреасян превратилась в большие армянские похороны — но ничуть не менее людные, шумные и жизнеутверждающие. В армянском городе Берд умирает каменщик Симон, отец обширного семейства и неисправимый ловелас. На похороны вместе с женой Симона, Меланией, являются четыре его бывших возлюбленных — Сильвия, Элиза, София и Сусанна. Сначала дамы немножко поссорятся по поводу того, кого из них пятерых Симон любил больше, но потом поймут, что его большой и чистой любви хватало на всех. Затем каждая вспомнит трогательные моменты счастья с любвеобильным каменщиком, которые вызовут чистые слезы на глазах всех участников действа. Ведь любовь — это счастье, и жизнь продолжается, пока о Симоне помнят все, осчастливленные им. Хеппи-энд.
Премьера «Симона», пожалуй, не зря приурочена к окончанию большого новогоднего загула, когда особо лихие любители праздничного веселья напряженно подсчитывают потери и составляют списки тех, перед кем в оставшиеся праздничные дни придется как-нибудь извиниться. История Симона поможет пострадавшим осознать, что всё, сделанное с любовью, сделано не зря, — а значит, и переживать нечего. Более сдержанные любители кинематографа могут просто насладиться встречей с героинями вчерашних дней: возлюбленных Симона сыграли Ольга Кабо, Алена Хмельницкая, Ирина Безрукова и Алика Смехова. Как говорится, с Новым годом, со старым счастьем.
«О женщинах и Асурах"Netflix, 9 января.
Четыре сестры давно стали взрослыми и общаются нечасто. Каждая ведет свою собственную, размеренную и вполне обыкновенную жизнь: Цунако — преподавательница икебаны, Такико — библиотекарь, Сакико — официантка, а Макико — домохозяйка. Собраться их заставляет шокирующее известие: как оказалось, у отца девушек есть вторая семья — давняя любовница и ребенок от нее. Они стараются выяснить подробности, одновременно пытаясь скрыть происходящее от матери, — но той все становится известно, и с этого момента события вырываются из-под контроля. Мать отправляется к разлучнице разбираться лично, отец нервно курит за дверью, а сестры изо всех сил стараются удержать под ковром собственные грехи — супружеские измены, нежеланные беременности, семейные ссоры — упрямо лезущие на свет во всеобщем хаосе страстей. Все коллизии в итоге разрешатся, но совсем не так, как это представляется героиням изначально.
Сериал поставлен по книге японской писательницы Кунико Мукоды, лауреата престижной литературной премии Наоки. Это уже не первая ее экранизация: кинопостановка вышла на экраны в 2003-м. Режиссером сериала стал Хирокадзу Корээда, в 2018-м удостоенный «Золотой пальмовой ветви» Канн за «Магазинных воришек». Пастельный антураж Японии 1970-х дополняет беспроигрышный набор слагаемых успеха.
«Первозданная Америка"Netflix, 9 января.
Вестерн переживает очередное возрождение: в последние годы режиссеры наперебой пытаются скрещивать его с самыми разными жанрами — от антиутопии до кибердрамы — и всякий раз небезуспешно. На этот раз в вестерн решили добавить немного женской силы: одинокая несгибаемая героиня на просторах Дикого Запада. Впрочем, чудо-женщины в антураже прерий не будет: главная героиня, пробивающаяся через Дикий Запад вдвоем с сыном-подростком в поисках своего мужа, попадет под защиту сначала потерявшего смысл жизни скитальца, а затем — кочующей группы поселенцев-мормонов, вместе с которыми ей предстоит дать отпор как силам природы, так и коренным жителям прерий, не желающим терпеть бледнолицых на своей земле.
Кибитки с холщовыми пологами и тяжелые однозарядные винтовки, неровные деревянные стены фортов и сгоревшие дотла вигвамы, бешеные скачки и завораживающие пейзажи прерий, индейские бусы и траурно-черные широкополые шляпы мормонов — внешний антураж вестерна создатели шоу соблюли со всей возможной скрупулезностью. Возможно, «Первозданная Америка» и не достигнет неожиданной взрывной популярности, однако же тщание, с которым Netflix подходит к созданию своих шоу, и выделяемые сервисом на них бюджеты гарантируют как минимум достойное зрелище для любителей жанра.
«Охотники за призраком"OKKO, 17 января.
Мать 12-летнего Жени погибла при пожаре. Сам мальчик выжил чудом, и теперь ему предстоит выяснить причину несчастья и найти виновного в смерти матери. Помогать ему будут охотники за привидениями — бывший следователь Максим и его страшноватый немой напарник. Они твердо уверены, что всему виной — призрак-убийца, который вселяется в живых и подчиняет их своей воле. Жене предстоит встретиться с духом матери, чтобы получить подсказки, которые помогут изловить злодея с того совета, ненавидящего женщин с рыжими волосами.
Если вы, обманувшись милым детским взглядом Вадима Филипченкова, сыгравшего роль Жени, решили провести за просмотром нового мистического сериала тихий семейный вечер с детьми — лучше откажитесь от этой идеи заранее. Создатели «Охотников за призраками» предлагают зрителю вполне взрослый хоррор со столь же недетским саспенсом и соответствующими моральными выборами для героев: попытку Жени смириться с тем, что он больше не увидит мать по эту сторону реальности, непросто осознать детям до 16 — способность 15-летнего Филипченкова сыграть это обещает нам достойного актера в ближайшие годы. Единственной деталью, полной детской трогательной наивности, пожалуй, можно назвать мгновенное безоговорочное доверие мальчика к охотникам за призраками с лицами Алексея Маклакова с фирменным заполошным маньяческим говорком и инфернального Арсения Касперовича.
«Ватсон"CBS, 26 января.
Артур Конан Дойл пытался похоронить самого известного своего персонажа уже в 1893-м, однако ни публика, ни издатели не были готовы расстаться с героем — и рассказы о Шерлоке Холмсе исправно появлялись в печати еще три с лишним десятилетия. Уж нет давно на свете писателя, и целый ХХ век, от бездушного технократизма которого великий детектив скрывался на пасеке, успел кануть в Лету, — а творцы всё не могут остановиться и с циничным упорством пытаются приспособить сыщика викторианской эпохи к современным реалиям. Создатели «Ватсона» пошли еще дальше — теперь в современности попробует угнездиться бессменный друг, помощник и биограф Холмса. Он носит современные костюмы, не теряется среди антибиотиков и электронных микроскопов, а для полного погружения в современность заодно сменил цвет кожи на черный.
Спустя год после смерти Холмса от рук профессора Мориарти современный Ватсон открывает собственную клинику, назвав ее именем погибшего друга. Пользуясь навыками детектива-расследователя, которые он сумел перенять у знаменитого сыщика, Ватсон использует их для поиска диагнозов в самых сложных случаях, разгадку которых не могут найти рядовые медики. Но вскоре доктору придется вновь встретиться с Мориарти — и выйти против него ради памяти погибшего друга. Шоу представляет собой помесь медицинской драмы с детективом — и замес вышел настолько крутым, что, по правде говоря, неясно, зачем в сюжет затесалось имя знаменитого детектива. И эту загадку, увы, Ватсону вряд ли удастся разгадать.