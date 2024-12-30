Колоссальная ночь: что готовят телеканалы для зрителей в Новый год

Российские производители ТВ-контента подготовили для телезрителей подарки в виде шоу, фестивалей и кинопремьер. Среди них — «Новогодний огонек — 2025», «Легенды Ретро FM», фестиваль современной музыки, «VK под шубой» и короткометражный фильм «Чебурашка. Выходной». Тема семейных ценностей, волшебства и исполнения желаний в новогодние праздники остается самой актуальной, говорят эксперты. О самых интересных проектах — в материале «Известий».
Что посмотреть в новогодние дни.
Телеканалы предложат зрителям встретить 2025 год под концерты, шоу и творческие вечера. Для россиян подготовили специальные выпуски популярных развлекательных программ. Так, в преддверии праздничных дней в эфире Первого канала покажут всеми любимые народные фильмы «Бриллиантовая рука», «Операция Ы и другие приключения Шурика», «Ирония судьбы, или С легкий паром!», «Джентльмены удачи» и «Любовь и голуби».
Главную ночь года канал встретит под девизом «30 лет вместе!». Большая команда ведущих разных поколений украсит программу «Новогодней ночи на Первом», рассказали в пресс-службе. По случаю юбилея телеканала в эфир выйдут Анна Шатилова и Леонид Якубович, Лариса Гузеева и Максим Аверин, Яна Чурикова и Валдис Пельш, Юлия Барановская и Александр Гордон, Нонна Гришаева и другие.
Кроме того, ожидается большой марафон творческих вечеров и концертов. Так, в каникулы представят телеверсии вечера одного из отечественных композиторов — Александра Зацепина, ежегодного международного фестиваля «Легенды Ретро FM», праздничного новогоднего концерта, который состоялся в Государственном Кремлевском дворце с участием звезд российской эстрады и музыкантов-виртуозов.
Праздничная неделя для телеканала «Россия» пройдет вместе с премьерами отечественных кинокартин. Например, в эфир выйдет короткометражный фильм «Чебурашка. Выходной», специально снятый для всех, кто любит сказки и с нетерпением ожидает продолжения приключений обаятельного ушастика, отметили в пресс-службе. Порадует телезрителей и премьера авантюрного детектива «Артист с большой дороги» с Юрием Стояновым в главной роли.
Также покажут комедию «Холоп-2», «По щучьему велению», остросюжетные сериалы «Бригада» и «Ликвидация» и экранизацию романа Булгакова «Мастер и Маргарита».
1 января после новогоднего обращения президента России в эфире — праздничная программа «Новогодний огонек — 2025». Ведущими проекта стали Андрей Малахов, Мария Ситтель, Николай Басков, Татьяна Веденеева и Дмитрий Губерниев.
Зрителей НТВ также ждут многочисленные программы: 31 декабря специальный выпуск юмористического шоу «Звезды. Новогодний кубок». В нем победитель первого сезона Денис Дорохов вместе с командой «Регионы» попытается отстоять звание самой смешной звезды России. Вызов ему бросят все участники проекта: Дмитрий Маликов и «Сборная России», Филипп Киркоров и «Борцы» и другие. Днем телеканал покажет новогоднюю комедию «Папаши», а уже вечером — «Новогоднюю Маску».
В первые часы 2025 года, сразу после «Новогодней Маски», в эфир выйдет «Квартирник» «Опять 25». Зрителей программы ждет настоящее волшебство уже ставших традицией ярких дуэтов, неожиданных музыкальных коллабораций, а также возможность вновь насладиться лучшими музыкальными номерами новогодних «Квартирников» прошлых лет, рассказали в пресс-службе.
В первые дни нового года в прямом эфире телеканала состоится лотерейный розыгрыш «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото», зрителям покажут концерт Михаила Шуфутинского, телеверсию концерта Детского музыкального театра «Домисолька» «Волшебство под Рождество», новое шоу на льду Евгения Плющенко «Русалочка» и финал 17-го Всероссийского детского вокального конкурса.
РЕН ТВ по уже сложившейся традиции в течение дня проведет марафон отечественных полнометражных анимационных фильмов, рассказали «Известиям» в пресс-службе телеканала. Например, «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Три богатыря и шамаханская царица», «Три богатыря и конь на троне» и другие.
Для новогодней ночи канал подготовил специальный телепроект «Самый веселый Новый год». В эфир он выйдет сразу после поздравления президента России Владимира Путина.
— В числе героев этого спецпроекта может оказаться любой зритель и те, кто его окружает, — родные и близкие, дети и домашние питомцы. Кто-то готовится к встрече Нового года: выбирает подарки, украшает елку, принимает гостей. Кто-то радуется зиме — встает на лыжи или коньки, садится на санки. И каждый становится главным действующим лицом невероятно смешных ситуаций, которые поджидают его дома и на природе, — заявили в пресс-службе.
В новогодние каникулы РЕН ТВ представит комедии «СуперБобровы» с Павлом Деревянко, «Напарник», «Хоттабыч», «Как я стал русским», «Парень с нашего кладбища» и другие.
Музыкальные, юмористические и детские шоу в Новый год.
Праздники на телеканале СТС открывает новогоднее музыкальное шоу «VK под шубой».
— Любимые артисты объединяются в неожиданные дуэты и представляют знакомую классику в новом исполнении. Среди таких сюрпризов — коллаборация Артура Пирожкова и группы «Хлеб», которые представят свою версию хита «Холодная луна», — отметили в пресс-службе.
Телеканал покажет традиционное шоу «Уральские пельмени» с новогодней программой «Мастер и мандарины» и фестиваль современной музыки «Новая песня года» с Ксенией Бородиной, Камилой Валиевой, Миланой Хаметовой, Анной Покровой, Алексеем Столяровым и другими.
ТНТ в новогоднюю ночь представит премьеру года — «Небриллиантовая рука» с Алексеем Воробьевым и Тимуром Батрутдиновым в главных ролях, рассказал представитель телеканала. Кроме того, зрителей ждут новогодний Comedy Club, «Самоирония судьбы», «Иван Васильевич меняет все», фильмы «Праздники», «Онегин» и другие.
В полночь на канале «Карусель» покажут невероятное шоу — «Снежная новогодняя ночь 2025». Зрителей ждет поздравление от Деда Мороза, а также хиты в исполнении Миланы Хаметовой, Таисии и Артемия Скомороховых, Вики Шоу, Миланы Филимоновой, Насти Кош, Марьяны Локель, Мирославы, Миланы Стар, Нюши, Юлии Савичевой, Татьяны Куртуковой и других звезд.
Новогодние праздники порадуют марафоном мультфильмов для всей семьи: «Смешарики. Дежавю», «Два хвоста», «Пингвиненок Пороро: Приключения в замке дракона». С 6 по 8 января в эфире — мультфильмы о медведях Буни: «Побег из цирка», «Побег из джунглей», «Тайна парка развлечений».
Российские фильмы и сериалы, которые готовят к праздникам, радуют разнообразием жанров и подходов.
— Мы видим и комедийные картины, и драмеди, и, конечно, праздничные сказки, которые так любят зрители. Тема семейных ценностей, волшебства и исполнения желаний в новогодние праздники остается актуальной. Особенно приятно, что каждый год появляются новые проекты, которые поднимают актуальные вопросы, но при этом сохраняют атмосферу тепла и уюта, — сказала операционный директор коммуникационного агентства Breaking Trends, член Союза журналистов России Виктория Загитова.
По ее словам, телевидение играет ключевую роль в создании новогоднего настроения. Сколько бы ни говорили о современных технологиях, ничто не может заменить атмосферу, которую создают праздничные программы, шоу и традиционные новогодние концерты.
Важно, что в этом году ТВ снова активно предлагает зрителям большой выбор — от новых фильмов до праздничных выпусков популярных программ. Все это помогает окунуться в атмосферу новогодних чудес, забыть о заботах и по-настоящему насладиться моментом, отметила эксперт.