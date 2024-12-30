Колоссальная ночь: что готовят телеканалы для зрителей в Новый год

— В числе героев этого спецпроекта может оказаться любой зритель и те, кто его окружает, — родные и близкие, дети и домашние питомцы. Кто-то готовится к встрече Нового года: выбирает подарки, украшает елку, принимает гостей. Кто-то радуется зиме — встает на лыжи или коньки, садится на санки. И каждый становится главным действующим лицом невероятно смешных ситуаций, которые поджидают его дома и на природе, — заявили в пресс-службе.