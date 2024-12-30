Любо, не дорого: какие выставки посетить на январских каникулах

Весь этот пестрый коллаж объединяет сквозная идея: конструктивизм — явление русское не только по месту рождения, но и по самой сути. А еще — вовсе не такое приземленное, как это обычно представляют, а глубоко метафизическое. Это не только и не столько про быт, сколько про мечту. Оригинальность кураторского взгляда видна даже в названиях разделов: «Безмерно», «Навеки», «Вот-вот», «Посреди», «Живо», «Ввысь», «Лихо», «Неудержимо», «Запредельно» и «Вопреки». Но — не концепцией единой. Среди представленных работ — картины и графика Павла Филонова, Кузьмы Петрова-Водкина, Наталии Гончаровой, Эрика Булатова, Вячеслава Колейчука, Игоря Шелковского, Виктора Пивоварова и многих других. В общей сложности — 144 экспоната из 29 государственных музеев и галерей.