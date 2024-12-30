Любо, не дорого: какие выставки посетить на январских каникулах

Январские праздники — идеальное время для посещения музеев. На улице долго не погуляешь, уехать в теплые края далеко не всем по карману, зато свободного времени куда больше, чем в будни, а значит, можно устроить себе (и семье) культурную программу и провести час-другой в окружении произведений искусства. Благо выбор выставок у москвичей действительно впечатляющий.
О многих из них мы писали отдельные материалы: это «Передвижники» в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной, «Адепты красного: Малявин & Архипов» тоже в ГТГ, но другом корпусе — Инженерном, «Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века» в ГМИИ им. А. С. Пушкина, «Новое общество художников» в Музее русского импрессионизма, ретроспектива Владимира Яковлева в AZ/ART, ну, а для тех, кто решит осуществить вылазку в Подмосковье, — «Фабрика авангарда. Выкройка нового мира» в Серпуховском художественном музее. Но помимо них в первую декаду первого месяца работают и другие любопытные проекты, которые тоже заслуживают внимания. О них читайте в нашей подборке.
Люба, Любочка, Любовь Сергеевна Попова. 1889−1924.
Еврейский музей и Центр толерантности.
Монографических ретроспектив Любови Поповой не было 35 лет. В это сложно поверить: интерес к творчеству одной из ведущих художниц русского авангарда последние годы только нарастал. Однако в том и сложность: музеи с неохотой расстаются с лучшими вещами Поповой, собрать их вместе — задача более чем амбициозная.
Искусствоведу, куратору, одному из главных специалистов по русскому авангарду Андрею Сарабьянову это удалось. Причем работы самой Поповой здесь дополнены произведениями других авторов, создающими художественный контекст. В общей сложности на выставке в Еврейском музее можно увидеть более 280 живописных и графических произведений Поповой, Пабло Пикассо, Андре Дерена, Анри Ле Фоконье, Казимира Малевича, Александра Веснина, Надежды Удальцовой, Варвары Степановой. Эскизы тканей, биографические документы и фотографии, многие из которых будут показываются впервые.
Эрик Булатов, Олег Васильев. Чудесное путешествие.
Мультимедиа Арт Музей Москвы (МАММ).
Известно, что водить детей на выставки в художественные музеи надо. Но очень нечасто можно найти проект, на котором ребенку гарантированно не будет скучно. Недавно открывшийся после реставрации МАММ представляет как раз такую экспозицию, которая должна в равной степени прийтись по душе и подрастающему поколению, и родителям. В недавно отреставрированном здании на Остоженке выставили рисунки и акварели советских классиков Эрика Булатова и Олега Васильева, в течение многих лет сотрудничавших с издательством «Малыш» и оформлявших детские книги.
Те, кто вырос в СССР, наверняка видели эти издания: «Золушка», «Спящая красавица», «Красная шапочка», «Кот в сапогах», «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», произведения Агнии Барто. Но, конечно, никто тогда не обращал внимания на имена иллюстраторов. Только в перестроечное время широкая публика по-настоящему узнала Булатова и Васильева — концептуалистов, нонконформистов, создавших новый художественный язык и снискавших международный успех. Кстати, после ремонта МАММ открывался именно «взрослой» выставкой Эрика Булатова. Теперь же мы можем целыми семьями посмотреть на их книжные иллюстрации иными глазами.
Русское невероятное.
Центр изучения конструктивизма «Зотов».
«Зотов», располагающийся в памятнике конструктивизма, Хлебозаводе № 5 на Пресне, последовательно исследует в своих выставках грани и метаморфозы этого стиля, порой включая в орбиту и смежные явления. Но именно выставка «Русское невероятное» стала, пожалуй, самой широкой по охвату эпох, направлений и форм художественного высказывания: истоки конструктивизма здесь ищут в иконах и палехе, отзвуки — в творчестве нонконформистов второй половины XX века и наших современников.
Весь этот пестрый коллаж объединяет сквозная идея: конструктивизм — явление русское не только по месту рождения, но и по самой сути. А еще — вовсе не такое приземленное, как это обычно представляют, а глубоко метафизическое. Это не только и не столько про быт, сколько про мечту. Оригинальность кураторского взгляда видна даже в названиях разделов: «Безмерно», «Навеки», «Вот-вот», «Посреди», «Живо», «Ввысь», «Лихо», «Неудержимо», «Запредельно» и «Вопреки». Но — не концепцией единой. Среди представленных работ — картины и графика Павла Филонова, Кузьмы Петрова-Водкина, Наталии Гончаровой, Эрика Булатова, Вячеслава Колейчука, Игоря Шелковского, Виктора Пивоварова и многих других. В общей сложности — 144 экспоната из 29 государственных музеев и галерей.
Александр Лабас. Невесомость.
Музей «Новый Иерусалим».
Одно из популярных мест для туристических вылазок в январские каникулы — Новый Иерусалим, монастырский комплекс в живописных местах у Истры. Но если соберетесь туда ехать — зайдите заодно и в одноименный музей, где сейчас проводится масштабная ретроспектива Александра Лабаса.
Ровесник XX века, Лабас был увлечен темой скорости, технического прогресса и устремленности в будущее, но виды футуристических городов и рассекающие небо дирижабли он писал с импрессионистской спонтанностью и недосказанностью.
Экспозиция в «Новом Иерусалиме», объединившая 150 работ из 18 музеев и 12 частных коллекций, не зря названа «Невесомость», и речь здесь, конечно, не только и не столько о серии работ, на которых изображены инопланетяне, но о том ощущении невероятной легкости, воздушности, которой пропитано все искусство Лабаса — и замечательные акварели, и даже крупные работы маслом.
«Мы звуколюди». Музыка русского авангарда.
Музей музыки.
Завершим подборку выставкой, на первый взгляд, не про живопись, но на самом деле тесно связанной с самыми разными видами искусства и необходимой для понимания столь модного сегодня русского авангарда. Музей музыки показывает редкие предметы из своих фондов, раскрывающие историю звуковых опытов 1910-х — 1930-х. В их числе — оригинальная партитура «Прометея» Скрябина, где появляется отдельная строка для света, первая в мире электрогитара, созданная вовсе не в Америке, как можно решить, а в русском селе Бессоновка, необычные рукописные ноты композиторов — как XX, так и уже XXI века, наконец, множество экспериментальных инструментов, на которых зрителям можно даже поиграть.
Выставка вообще ориентирована на интерактив: так, посетителям предлагается попробовать озвучить раннесоветское кино и попробовать «нарисовать» музыку с помощью программы Virtual ANS, после чего услышать звучание созданного изображения. Цель всего этого — не просто развлечь, но помочь иными глазами увидеть (и иными ушами услышать), что такое музыка и звук в принципе и как это связано с визуальными искусствами.