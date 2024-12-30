Сказке быть: премьера «Финиста. Первого богатыря» и день рождения Билана

Во вторник 24 декабря Дима Билан в компании звездных друзей отметил 43-летие в одном из столичных особняков, который на один вечер превратился в зимний лес. Тем временем в «Октябре» проходила светская премьера одного из самых ожидаемых фильмов 2025 года — сказочного блокбастера «Финист. Первый богатырь», который представили Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд и Павел Прилучный. В последнюю неделю 2024-го кинотеатр принимал еще несколько премьерных показов — «Последнего ронина» и «Небриллиантовой руки». «Известия» — о прошедших светских событиях.
Светская премьера сказки «Финист. Первый богатырь».
Последняя неделя уходящего 2024 года отметилась в календаре первой большой премьерой наступающего 2025-го — сказочного блокбастера «Финист. Первый богатырь», который выйдет в прокат 1 января. А во вторник 24 декабря в стенах столичного кинотеатра «Октябрь» состоялся закрытый показ картины для светской публики. Главный герой истории вместе с помощником Мелехой и помолодевшей Бабой Ягой отправляется в непростое путешествие в загадочные земли Востока, где ему предстоит понять одну простую истину: один в поле не воин. В роли самого удалого, а еще самого сильного, ловкого и красивого богатыря Белогорья — Кирилл Зайцев, который стал главной звездой вечера.
— Мне нравится это столкновение двух миров, оно было и в «Последнем богатыре», когда наш мир столкнулся со старорусским. Здесь уже столкновение с восточным миром. Мой герой, например, не знает о существовании некоторых фруктов или о восточном характере, не знает о восточной хитрости. Богатыри же обычно с достаточно открытой русской душой, в чем-то даже простодушны, — рассказал Зайцев «Известиям».
На красных ковровых дорожках — их было целых три — появилась команда проекта: Юлия Пересильд, сыгравшая Бабу Ягу, Павел Прилучный, подаривший голос верблюду Джамалу, в компании сына Тимофея и супруги Зепюр Брутян, Кристина Строителева, воплотившая на экране возлюбленную богатыря Злату, Сергей Лавыгин, исполнивший роль Мелехи.
Премьера приключенческого экшена «Последний ронин».
На следующий день — в среду 25 декабря — «Октябрь» принимал следующую премьеру. На этот раз светскую публику пригласили на закрытый показ приключенческого экшена «Последний ронин». Действие разворачивается в будущем, где цивилизация практически уничтожена из-за климатических изменений — земли выжжены, города разрушены. В этом мире, где правят охотники за головами и банды, а главная валюта — патроны, одинокому путнику Ронину предстоит помочь девочке-подростку добраться до места, где она родилась.
Представили фильм исполнители главных ролей — Юрий Колокольников, Диана Енакаева, Александр Мизев, Роберт Юсупов. Особо отличился Даниил Воробьев, появившийся на дорожке в футуристичной маске на лице. Среди гостей премьеры были Дмитрий Чеботарев, Ксения Дукалис, недавно ставшая мамой, Анна Банщикова, редкий герой светской хроники Элджей, Кристина Асмус, Ваня Дмитриенко.
Воробьев, Киркоров и Тодоренко на премьере «Небриллиантовой руки».
Еще одна премьера в последнюю неделю 2024-го в том же «Октябре» была посвящена комедийной пародии «Небриллиантовая рука», которую покажут по ТВ 31 декабря. Для гостей вечер стал своего рода репетицией Нового года — угощали оливье, шампанским, всё под аккомпанемент музыкантов, игравших любимые советские песни, перед тем как ленту показали на большом экране.
Действие картины разворачивается в вымышленном советском времени в наши дни. Семёну Горбункову в исполнении Тимура Батрутдинова контрабандисты накладывают гипс в старом Дубае и прячут в него не бриллианты, а Iphone, фен Dyson, платье из Zara, лампу из IKEA. Роль его спутника Геннадия Козодоева, который в фильме «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая исполнил Андрей Миронов, досталась Алексею Воробьеву. Регина Тодоренко повторила образ героини Светланы Светличной Анны. В каст также вошли Филипп Киркоров, Катя Лель, Никита Кологривый (в роли агента 006).
День рождения Димы Билана.
Под занавес декабря светский календарь был занят, впрочем, не только кинопремьерами. Дима Билан отметил 24 декабря 43-летие и впервые за много лет собрал гостей на большой праздник. Вечер прошел в «Особняке на Волхонке». Встречал каждого входящего детский хор, который исполнял хиты артиста. Поднявшись на второй этаж по лестнице, гости попадали в комнату с артефактами — предметами, связанными с детством и юностью Билана. Среди них фотографии, дневники и архивными видеозаписи, которые крутили на нескольких экранах.
В главном же зале публику ждала зимняя сказка. В полумраке с теплым светом свечей выросли заснеженные ели, среди которых растянулись длинные столы. Поздравить друга пришли Яна Рудковская, Тося Чайкина, Сергей Бурунов, Эльдар Джарахов и Mona, Иосиф Пригожин, Пелагея, Игорь Крутой и многие другие. Особое место заняли родители Димы — Нина Дмитриевна и Николай Михайлович Белан. Вместо подарков артист попросил гостей пожертвовать деньги на благотворительность через специальное приложение.