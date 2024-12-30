Сказке быть: премьера «Финиста. Первого богатыря» и день рождения Билана

Последняя неделя уходящего 2024 года отметилась в календаре первой большой премьерой наступающего 2025-го — сказочного блокбастера «Финист. Первый богатырь», который выйдет в прокат 1 января. А во вторник 24 декабря в стенах столичного кинотеатра «Октябрь» состоялся закрытый показ картины для светской публики. Главный герой истории вместе с помощником Мелехой и помолодевшей Бабой Ягой отправляется в непростое путешествие в загадочные земли Востока, где ему предстоит понять одну простую истину: один в поле не воин. В роли самого удалого, а еще самого сильного, ловкого и красивого богатыря Белогорья — Кирилл Зайцев, который стал главной звездой вечера.