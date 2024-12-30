В аэропорту Гатвик в Лондоне третий день отменяют рейсы из-за тумана

Второй по величине аэропорт Великобритании, Гатвик, расположенный в Лондоне, уже третий день подряд сталкивается с проблемами отмен и задержек рейсов, причиной которым служит туман, информирует телеканал Sky News.
По данным телеканала, в аэропорту было отменено приблизительно 30 вылетов и 28 прилетов, самым загруженным днем оказалось воскресенье, что связано с периодом рождественских праздников.
Представитель аэропорта указал, что из-за снижения видимости, вызванного туманными условиями, были введены временные ограничения на операцию взлета и посадки. По данным метеорологов, в некоторых частях Великобритании видимость сократилась до 100 метров.
Ранее сообщалось, что самолеты, направлявшиеся из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы в узбекистанские Навои, Термез и Наманган, ушли на запасные аэропорты из-за тумана в пунктах назначения.