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В аэропорту Гатвик в Лондоне третий день отменяют рейсы из-за тумана

В аэропорту было отменено приблизительно 30 вылетов и 28 прилетов.

Источник: Аргументы и факты

Второй по величине аэропорт Великобритании, Гатвик, расположенный в Лондоне, уже третий день подряд сталкивается с проблемами отмен и задержек рейсов, причиной которым служит туман, информирует телеканал Sky News.

По данным телеканала, в аэропорту было отменено приблизительно 30 вылетов и 28 прилетов, самым загруженным днем оказалось воскресенье, что связано с периодом рождественских праздников.

Представитель аэропорта указал, что из-за снижения видимости, вызванного туманными условиями, были введены временные ограничения на операцию взлета и посадки. По данным метеорологов, в некоторых частях Великобритании видимость сократилась до 100 метров.

Ранее сообщалось, что самолеты, направлявшиеся из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы в узбекистанские Навои, Термез и Наманган, ушли на запасные аэропорты из-за тумана в пунктах назначения.