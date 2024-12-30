Экс-президент США Джимми Картер скончался в возрасте 100 лет

Бывший президент США Джимми Картер умер на 101-м году жизни в своем доме в городе Плейнс в штате Джорджия. Это следует из заявления его сына Джеймса Эрла Картера III, известного как Чип Картер. Центр Картера также подтвердил информацию о смерти экс-политика. Джимми Картер побил рекорд долголетия среди американских президентов еще в марте 2019 года. Тогда он обошел по продолжительности жизни Джорджа Буша-старшего, которому на момент смерти в ноябре 2018 года было 94 года и 171 день.