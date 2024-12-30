В возрасте 83 лет скончалась актриса театра и кино Надежда Подъяпольская

Дебют актрисы на большом экране состоялся в 1985 году в фильме «Анчутка». За всю свою карьеру женщина исполнила порядка 120 ролей и приобрела известность после съемок в популярных сериалах «Час Волкова», «Глухарь», «Пятницкий», «Кухня», «Интерны» и «Беспринципные».