В возрасте 83 лет скончалась актриса театра и кино Надежда Подъяпольская

Советская заслуженная актриса театра и кино, артистка дубляжа и озвучки Надежда Ивановна Подъяпольская ушла из жизни в возрасте 83 лет. Причины смерти неизвестны. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе Московского театра юного зрителя (МТЮЗ).
Надежда Подъяпольская родилась 19 сентября 1941 года. Она окончила Драматическую студию при Центральном детском театре под руководство знаменитого режиссера Анатолия Эфроса.
Дебют актрисы на большом экране состоялся в 1985 году в фильме «Анчутка». За всю свою карьеру женщина исполнила порядка 120 ролей и приобрела известность после съемок в популярных сериалах «Час Волкова», «Глухарь», «Пятницкий», «Кухня», «Интерны» и «Беспринципные».
Более того, Подъяпольская принимала участие в озвучке фильмов «Новогодняя сказка», «Дюна», «Джокер», «Приключения Паддингтона 2», «Мальчик и птица». Последней работой артистки стало участие в кинокомедии «Коля, домой!», которая выйдет в 2025 году.