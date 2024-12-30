Оператор БПЛА рассказал, как выбил группу ВСУ из многоэтажки в Курахово

Оператор БПЛА с позывным Печорин рассказал, как группа украинских военных была вынуждена на протяжении шести часов укрываться от атаки со стороны ВС РФ в трансформаторной будке на территории Курахово в ДНР. Об этом пишет РИА Новости.
По словам бойца, группа из пяти человек заняла высотное здание, препятствуя продвижению российских штурмовых отрядов. Несмотря на несколько ударов, нанесённых по многоэтажному зданию, украинские бойцы не покинули его, а лишь сменили место укрытия. Оператор БПЛА совершил не менее шести успешных атак, прежде чем украинские солдаты переместились в трансформаторную будку.
Для ликвидации угрозы оператор направил три дрона с кумулятивными зарядами в сторону трансформаторной будки, где укрылись военнослужащие, успешно поразив цель.
Взятие Курахово откроет российским войскам путь для дальнейшего продвижения на запад в пределах ДНР.
Ранее сообщалось о том, что подразделение БПЛА морской пехоты Северного флота обнаружило и уничтожило крупный украинский дрон в Херсонской области.