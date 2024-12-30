Оператор БПЛА рассказал, как выбил группу ВСУ из многоэтажки в Курахово

По словам бойца, группа из пяти человек заняла высотное здание, препятствуя продвижению российских штурмовых отрядов. Несмотря на несколько ударов, нанесённых по многоэтажному зданию, украинские бойцы не покинули его, а лишь сменили место укрытия. Оператор БПЛА совершил не менее шести успешных атак, прежде чем украинские солдаты переместились в трансформаторную будку.