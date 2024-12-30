Фильм «Ёлки 11» возглавил кинопрокат в России в выходные

Фильм «Ёлки 11», продолжающий популярную франшизу, лидирует в кассовых сборах, заработав 211,4 миллиона рублей в России и СНГ за последние выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.
На вторую позицию переместилась семейная лента «Домовёнок Кузя», собравшая 146,1 миллиона рублей. Третье место на этой неделе занял новый мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 6», киносборы которого достигли 88,6 миллиона рублей.
Сказочный фильм «Баба Яга спасает Новый год» расположился на четвертой строчке с суммой в 63,5 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров продолжение истории «Муфаса: Король Лев», которое в СНГ, исключая Россию и Белоруссию, собрало 61,9 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что фильм об истории возникновения самой популярной поп-группы РФ девяностых «Руки вверх!» снова доступен на онлайн-платформах. Создатели картины заявили, что смогли добиться её возвращения в онлайн-кинотеатры.