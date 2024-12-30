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Овечкин сократил отставание от Гретцки до 24 голов

Хоккеист забросил 870-ю шайбу в НХЛ.

Источник: Аргументы и факты

Российский хоккеист и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин уменьшил разрыв с канадцем Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ до 24 голов.

В матче против «Детройт Ред Уингз» 39-летний нападающий забросил шайбу, доведя общее количество своих голов в чемпионатах лиги до 870. Это позволило ему укрепить вторую позицию в историческом рейтинге.

Лидером остается Уэйн Гретцки, который за свою карьеру в НХЛ забил 894 гола в 1487 матчах.

Накануне Александр Овечкин впервые появился на льду после перелома ноги. Спортсмен забил 869-й гол в НХЛ в матче против «Торонто».