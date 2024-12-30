FIDE смягчила требования к дресс-коду после скандала с Карлсеном

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович сообщил о смягчении требований к дресс-коду для участников предстоящего чемпионата мира по блицу, который пройдет 30 и 31 декабря. Соответствующее заявление опубликовано на сайте FIDE.
Это изменение связано с последними скандалами на турнире по рапиду, в том числе с дисквалификацией экс-чемпиона мира Магнуса Карлсена.
Дворкович выразил сожаление из-за сложившейся напряженной ситуации, отметив, что, несмотря на законность всех предпринятых мер, они показались несоразмерными и вызвали нежелательные последствия. Он указал, что обе стороны не смогли своевременно договориться, чтобы предотвратить уход Карлсена.
Руководитель FIDE также подчеркнул, что организация стремится поддерживать шахматистов, отмечая их вклад в развитие этого вида спорта. Поэтому на чемпионате мира по блицу будут действовать более мягкие правила дресс-кода, которые предоставляют игрокам большую свободу в выборе одежды, сохраняя при этом официальную стилистику. Например, теперь джинсы будут разрешены в сочетании с пиджаком. Дворкович акцентировал внимание на важности взаимного уважения и доверия для обеспечения целостности и доступности шахматного спорта.
Напомним, норвежского шахматиста Магнуса Карлсена дисквалифицировали с чемпионата мира по рапиду за повторное нарушение правил дресс-кода. Причиной отстранения шахматиста от соревнований стали надетые им джинсы.