FIDE смягчила требования к дресс-коду после скандала с Карлсеном

Руководитель FIDE также подчеркнул, что организация стремится поддерживать шахматистов, отмечая их вклад в развитие этого вида спорта. Поэтому на чемпионате мира по блицу будут действовать более мягкие правила дресс-кода, которые предоставляют игрокам большую свободу в выборе одежды, сохраняя при этом официальную стилистику. Например, теперь джинсы будут разрешены в сочетании с пиджаком. Дворкович акцентировал внимание на важности взаимного уважения и доверия для обеспечения целостности и доступности шахматного спорта.